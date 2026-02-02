Η παράδοση και η σύγχρονη ματιά στη μόδα μέσα από το βλέμμα της Denise Ελευθερίου
Με αφορμή την έκθεση «Νημάτων Ένδυμα» στους χώρους της Νηματουργίας Μέντης - Αντωνόπουλος (ΝΗ.Μ.Α) του Μουσείου Μπενάκη, η Denise Ελευθερίου μιλάει στο Marie Claire για χειροτεχνία, παράδοση και αισθητική.
Δύο ημέρες μετά τα εγκαίνια της έκθεσης «Νημάτων Ένδυμα» της σχεδιάστριας Denise Ελευθερίου στους χώρους της Νηματουργίας Μέντης – Αντωνόπουλος (ΝΗ.Μ.Α) του Μουσείου Μπενάκη έχω μαζί της τηλεφωνικό ραντεβού. Γεννημένη στην Αλεξανδρούπολη και μεγαλωμένη στην Κομοτηνή, η Denise Ελευθερίου διατηρούσε για χρόνια το ατελιέ της στη Θεσσαλονίκη, το οποίο πλέον έχει μεταφερθεί στο κέντρο της Αθήνας.
Με αφορμή αυτή την καλλιτεχνική πρωτοβουλία που φέρνει στο προσκήνιο τα προϊόντα του ΝΗΜΑΤΟΣ όπως τα κορδόνια, οι κλωστές, οι τρέσες που χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη για τα δημιουργήματα της Denise Ελευθερίου, συζητάμε για την χειροτεχνία, την παράδοση, τις γυναίκες και τη μόδα σήμερα.
