Η παράδοση και η σύγχρονη ματιά στη μόδα μέσα από το βλέμμα της Denise Ελευθερίου
MARIE CLAIRE

Η παράδοση και η σύγχρονη ματιά στη μόδα μέσα από το βλέμμα της Denise Ελευθερίου

Με αφορμή την έκθεση «Νημάτων Ένδυμα» στους χώρους της Νηματουργίας Μέντης - Αντωνόπουλος (ΝΗ.Μ.Α) του Μουσείου Μπενάκη, η Denise Ελευθερίου μιλάει στο Marie Claire για χειροτεχνία, παράδοση και αισθητική.

Η παράδοση και η σύγχρονη ματιά στη μόδα μέσα από το βλέμμα της Denise Ελευθερίου
Δύο ημέρες μετά τα εγκαίνια της έκθεσης «Νημάτων Ένδυμα» της σχεδιάστριας Denise Ελευθερίου στους χώρους της Νηματουργίας Μέντης – Αντωνόπουλος (ΝΗ.Μ.Α) του Μουσείου Μπενάκη έχω μαζί της τηλεφωνικό ραντεβού. Γεννημένη στην Αλεξανδρούπολη και μεγαλωμένη στην Κομοτηνή, η Denise Ελευθερίου διατηρούσε για χρόνια το ατελιέ της στη Θεσσαλονίκη, το οποίο πλέον έχει μεταφερθεί στο κέντρο της Αθήνας.

 
Με αφορμή αυτή την καλλιτεχνική πρωτοβουλία που φέρνει στο προσκήνιο τα προϊόντα του ΝΗΜΑΤΟΣ όπως τα κορδόνια, οι κλωστές, οι τρέσες που χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη για τα δημιουργήματα της Denise Ελευθερίου, συζητάμε για την χειροτεχνία, την παράδοση, τις γυναίκες και τη μόδα σήμερα.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης