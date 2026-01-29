Skin Pampering: Χειμερινές τελετουργίες ομορφιάς στο σπίτι

Εκμεταλλευόμαστε την εποχή κατά την οποία συνήθως περνάμε περισσότερες ώρες στο σπίτι σε σχέση με όλο τον υπόλοιπο χρόνο για να δώσουμε στην επιδερμίδα μας την ενυδάτωση, τη θρέψη και την έξτρα φροντίδα που έχει ανάγκη τους πιο κρύους μήνες.ΠρόσωποΕίναι πολλές οι φορές που μέσα στο χρόνο αποφασίζω να δώσω λίγο παραπάνω χρόνο στη φροντίδα της επιδερμίδας μου. Είναι επίσης πολλές οι φορές που τα παρατάω τις πρώτες δύο μέρες που το εφαρμόζω. Παρ’ όλα αυτά, η περίοδος μετά τις γιορτές είναι πάντα μια καλή ευκαιρία για να χαλαρώσουμε, να ευχαριστηθούμε το σπίτι, να κάνουμε τα πάντα με λιγότερη βιασύνη και να χαρούμε ακόμα και τα λίγα παραπάνω λεπτά που θα ξεκουράσουμε την επιδερμίδα μας. Ξεκινάμε βγάζοντας από το ντουλάπι μάσκες, eye patches και όλα αυτά τα προϊόντα που χαρίζουν έξτρα οφέλη χωρίς κόπο. Εφόσον οι μάσκες εφαρμόζονται πάντα σε καθαρό πρόσωπο και ταυτόχρονα μιλάμε για skin pampering, ο διπλός καθαρισμός θεωρείται δεδομένος – γιατί αν όχι τώρα, πότε; Σε όλα αυτά, όμως, το μυστικό είναι ο χρόνος. Ας κάνουμε κάθε βήμα του skincare να διαρκέσει περισσότερο από ό,τι συνήθως.