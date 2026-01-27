«Lemon»: Έρχεται στο ΠΛΥΦΑ η παράσταση-φαινόμενο που εδώ και οκτώ χρόνια ταξιδεύει στην Ελλάδα
MARIE CLAIRE

«Lemon»: Έρχεται στο ΠΛΥΦΑ η παράσταση-φαινόμενο που εδώ και οκτώ χρόνια ταξιδεύει στην Ελλάδα

Από τις 31 Ιανουαρίου έως τις 28 Φεβρουαρίου

«Lemon»: Έρχεται στο ΠΛΥΦΑ η παράσταση-φαινόμενο που εδώ και οκτώ χρόνια ταξιδεύει στην Ελλάδα
25.000 θεατές, περισσότεροι από 60 διαφορετικοί προορισμοί, 184 παραστάσεις σε απομακρυσμένα σημεία της Ελλάδας, αμέτρητες συναντήσεις με ανθρώπους-θεατές που δεν έφυγαν ποτέ από τον τόπο τους. Το «Lemon», η ανεξάρτητη και χειροποίητη καλλιτεχνική παραγωγή του performer και πιανίστα Μελαχρινού Βελέντζα, συνεχίζει να ενώνει τα σημεία του συλλογικού μας χάρτη διευρύνοντας το όριο μεταξύ θεάτρου και πραγματικής ζωής. Προτείνοντας ένα θέατρο ενεργό, με κοινωνικό αποτύπωμα και πολιτικό πρόσημο.

