Η Vans και ο Valentino Garavani παρουσιάζουν τη δεύτερη συνεργασία τους με έξι νέα σχέδια σε sneakers
MARIE CLAIRE

Που συνδυάζουν με φυσικό τρόπο τους αναγνωρίσιμους κώδικες του Valentino με τη θρυλική σιλουέτα του Vans Classic Slip-On.

οίκος Valentino επιστρέφει με το δεύτερο κεφάλαιο της σύμπραξής του με τη Vans, παρουσιάζοντας τη νέα σειρά sneakers Q από τη συλλογή Cruise 2026, σε δημιουργική διεύθυνση του Alessandro Michele.

