Η Vans και ο Valentino Garavani παρουσιάζουν τη δεύτερη συνεργασία τους με έξι νέα σχέδια σε sneakers
Η Vans και ο Valentino Garavani παρουσιάζουν τη δεύτερη συνεργασία τους με έξι νέα σχέδια σε sneakers
Που συνδυάζουν με φυσικό τρόπο τους αναγνωρίσιμους κώδικες του Valentino με τη θρυλική σιλουέτα του Vans Classic Slip-On.
Που συνδυάζουν με φυσικό τρόπο τους αναγνωρίσιμους κώδικες του Valentino με τη θρυλική σιλουέτα του Vans Classic Slip-On.
οίκος Valentino επιστρέφει με το δεύτερο κεφάλαιο της σύμπραξής του με τη Vans, παρουσιάζοντας τη νέα σειρά sneakers Q από τη συλλογή Cruise 2026, σε δημιουργική διεύθυνση του Alessandro Michele.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα