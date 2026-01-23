Έμα Στόουν: Γιατί γράφει ιστορία με τις φετινές υποψηφιότητές της στα Όσκαρ
Έμα Στόουν: Γιατί γράφει ιστορία με τις φετινές υποψηφιότητές της στα Όσκαρ

Για τη «Βουγονία» του Γιώργου Λάνθιμου

Έμα Στόουν: Γιατί γράφει ιστορία με τις φετινές υποψηφιότητές της στα Όσκαρ
Η 37χρονη Emma Stone με τη νέα υποψηφιότητά της για Όσκαρ, για την ερμηνεία της στη «Βουγονία» του Γιώργου Λάνθιμου γίνεται ο δεύτερος νεότερος άνθρωπος στην ιστορία των Όσκαρ -και η νεότερη γυναίκα- που συγκεντρώνει επτά υποψηφιότητες. Το ρεκόρ κατείχε μέχρι τώρα η Meryl Streep, που είχε κερδίσει την έβδομη υποψηφιότητά της το 1988, σε ηλικία 38 ετών. Ανεξαρτήτως φύλου, το κατέχει μέχρι σήμερα ο Walt Disney, ο οποίος είχε μετρήσει επτά υποψηφιότητες το 1936, μόλις στα 34 χρόνια του.

