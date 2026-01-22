Styling tips για τον κρύο καιρό από την Εβδομάδα Ανδρικής Μόδας του Μιλάνου FW26
MARIE CLAIRE

Styling tips για τον κρύο καιρό από την Εβδομάδα Ανδρικής Μόδας του Μιλάνου FW26

Οι street-stylers μας δίνουν όλη την έμπνευση χειμερινού στυλ που χρειαζόμαστε, από την πρωτεύουσα της ιταλικής μόδας.

Styling tips για τον κρύο καιρό από την Εβδομάδα Ανδρικής Μόδας του Μιλάνου FW26
Ενώ οι περισσότερες Μιλανέζες μπορεί να μπαίνουν στον πειρασμό να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους για να αποφύγουν το τσουχτερό κρύο του χειμώνα, το σετ μόδας της πόλης τέθηκε σε ισχύ αυτή την εβδομάδα. Το Μιλάνο φιλοξένησε άλλωστε την Εβδομάδα ανδρικής Μόδας, πράγμα που σημαίνει ότι υπήρχαν πολλά καινούργια πράγματα που αξιζε να παρακολουθήσει κανείς στην πασαρέλα από τους Prada, Giorgio Armani, Ralph Lauren και άλλους.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης