Ρήξη στην οικογένεια Μπέκαμ: Ρώτησαν τον Ντέιβιντ για τον γιο του και εκείνος απλώς χαμογέλασε (βίντεο)

Την πρώτη του εμφάνιση έκανε ο David Beckham μετά τις αποκαλύψεις του γιου του, Brooklyn, για τις προσπάθειές τους να σαμποτάρουν τον γάμο του.Την Τρίτη 20 Ιανουαρίου, o πρώην ποδοσφαιριστής βρέθηκε στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF), στο πλαίσιο της 56ης Ετήσιας Συνόδου που πραγματοποιείται στο Νταβός της Ελβετίας. Εκεί, πόζαρε χαμογελαστός στους φωτογράφους, ενώ απαθανατίστηκε και σε podcast booth, συμμετέχοντας σε συζητήσεις που εντάσσονταν στη φετινή θεματική του φόρουμ με τίτλο «A Spirit of Dialogue».