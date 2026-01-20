Το trick της Kylie Jenner πριν από κάθε μεγάλο event για αψεγάδιαστη επιδερμίδα
Το trick της Kylie Jenner πριν από κάθε μεγάλο event για αψεγάδιαστη επιδερμίδα
Ένα beauty ritual που υπόσχεται άμεση φρεσκάδα και πιο σφριγηλή επιδερμίδα πριν από κάθε εμφάνιση.
Η Kylie Jenner έχει αποδείξει πολλές φορές ότι δεν διστάζει να δοκιμάσει περίεργα beauty trick, ειδικά όταν ετοιμάζεται για μια μεγάλη εμφάνιση. Αυτή τη φορά, η ίδια μοιράστηκε στο TikTok ένα βίντεο στο οποίο τη βλέπουμε να βουτά το πρόσωπό της σε παγωμένο νερό λίγο πριν ξεκινήσει το μακιγιάζ της.
Στο βίντεο η Kylie φαίνεται εμφανώς διστακτική, ενώ στη λεζάντα σχολιάζει με χιούμορ «τα πράγματα που την βάζει να κάνει ο makeup artist της, Ariel Tejada». Το timing μόνο τυχαίο δεν ήταν, αφού ετοιμαζόταν να παρευρεθεί στην τελετή των Golden Globes 2026 και όπως όλα δείχνουν, αυτή η διαδικασία θεωρείται μέρος της προετοιμασίας της.
