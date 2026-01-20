Το trick της Kylie Jenner πριν από κάθε μεγάλο event για αψεγάδιαστη επιδερμίδα

Ένα beauty ritual που υπόσχεται άμεση φρεσκάδα και πιο σφριγηλή επιδερμίδα πριν από κάθε εμφάνιση.



Η Kylie Jenner έχει αποδείξει πολλές φορές ότι δεν διστάζει να δοκιμάσει περίεργα beauty trick, ειδικά όταν ετοιμάζεται για μια μεγάλη εμφάνιση. Αυτή τη φορά, η ίδια μοιράστηκε στο TikTok ένα βίντεο στο οποίο τη βλέπουμε να βουτά το πρόσωπό της σε παγωμένο νερό λίγο πριν ξεκινήσει το μακιγιάζ της.





Στο βίντεο η Kylie φαίνεται εμφανώς διστακτική, ενώ στη λεζάντα σχολιάζει με χιούμορ «τα πράγματα που την βάζει να κάνει ο makeup artist της, Ariel Tejada». Το timing μόνο τυχαίο δεν ήταν, αφού ετοιμαζόταν να παρευρεθεί στην τελετή των Golden Globes 2026 και όπως όλα δείχνουν, αυτή η διαδικασία θεωρείται μέρος της προετοιμασίας της.

20.01.2026, 15:30