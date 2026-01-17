Meghan Markle: Πώς υιοθέτησε το νοσταλγικό trend του 2016 με τον πιο προσωπικό τρόπο
Στιγμές που δεν είχαμε ξανά δει με τον πρίγκιπα Harry.

Τις πρώτες εβδομάδες του 2026, τα social media έχουν πλημμυρίσει από εικόνες και βίντεο των χρηστών που γυρνούν το χρόνο πίσω στη δεκαετία του 2010, ανακυκλώνοντας αναμνήσεις και στιγμές του 2016 – από φίλτρα, μουσική και μόδα μέχρι προσωπικές φωτογραφίες του τότε. Αυτό το κύμα νοσταλγίας έχει χαρακτηριστεί στο διαδίκτυο ως το «2026 είναι το νέο 2016», με ανθρώπους όλων των ηλικιών να μοιράζονται throwbacks και να θυμούνται μια εποχή που πολλοί περιγράφουν ως πιο απλή και αυθεντική.

