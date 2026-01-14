Χώρισε και αντί να θρηνήσει έκανε ένα μεγαλοπρεπές πάρτι - Πώς το δικαιολόγησε

Μια γυναίκα στην Ουάσινγκτον αποφάσισε να γιορτάσει την ελευθερία της με ένα divorce party. Η Nilufar Sizdahkhani κάποτε ονειρευόταν έναν παραμυθένιο γάμο, με πλήθος κόσμου και ένα λευκό φόρεμα που θα την έκανε να νιώθει σαν Σταχτοπούτα. Ο πραγματικός γάμος της δεν είχε αυτήν τη μεγαλοπρέπεια, αλλά το διαζύγιό της μάλλον θα της μείνει αξέχαστο – και σε εκείνη και σε όσους περευρέθηκαν στο πάρτι που έκανε μετά την υπογραφή του χωρισμού της.Αντί για σατέν, λευκό φόρεμα επέλεξε ένα μαύρο μίνι και μποτάκια με τακούνι πλατφόρμα, καθώς κυκλοφορούσε στο διαμέρισμά της κοντά στο Union Market της Νέας Υόρκης, γύρω από την κουζίνα που είχε μετατραπεί σε μπαρ με μπουκάλια σαμπάνιας και σφηνάκια. Μαζί της ήταν δώδεκα από τις κοντινότερες φίλες της, που δημιούργησαν μια ζωντανή, υποστηρικτική ατμόσφαιρα, η οποία δεν είχε καμία σχέση με την τυπικότητα που κυριάρχησε στον γάμο της στο δημαρχείο, το 2021.Στο πάρτι, οι φίλες της πετούσαν βελάκια σε φωτογραφίες του πρώην συζύγου της, ενώ εκείνη φωτογραφιζόταν με το μεσαίο δάχτυλο ψηλά, κάτω από ένα χρυσό πανό που έγραφε: «End of an Error» (το τέλος ενός λάθους).Για εκείνη, βέβαια, η γιορτή δεν αφορούσε τον πρώην σύζυγο ή το ίδιο το διαζύγιο. Αφορούσε την ελευθερία. «Το διαζύγιο είναι μια μεγάλη αλλαγή στη ζωή, όπως και ο γάμος», είπε μιλώντας στη Washington Post, η οποία παρουσίασε το ρεπορτάζ. «Γιατί να μην γιορτάσουμε αυτές τις στιγμές, ακόμη και αν είναι λυπηρές; Γιατί να μην γιορτάσουμε ένα νέο ξεκίνημα;».Η ιστορία της ξεκινά από τη γνωριμία της με τον πρώην σύζυγό της σε ένα εστιατόριο στο Arlington, όπου εργάζονταν και οι δύο, ενώ εκείνη τελείωνε τις σπουδές της στο interior design. Αν και η σχέση τους είχε απόσταση και διαφορά εννέα χρόνων, εκείνος της έκανε πρόταση έπειτα από έναν χρόνο. Ο γάμος τους έγινε σε δημαρχείο, αλλά οι δυσκολίες είχαν ήδη εμφανιστεί: η απόσταση, η διαδικασία μετανάστευσης και η αλλαγή επιθυμιών του πρώην, ο οποίος τελικά αποφάσισε να μείνει στη Σερβία και να μην την ακολουθήσει στην Αμερική, όπως είχαν συμφωνήσει.