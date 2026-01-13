Η Τζούλια Ρόμπερτς με ενυδατική μάσκα προσώπου και χειλιών - Η ανατρεπτική ανάρτηση πριν από τις Χρυσές Σφαίρες (εικόνα)

Μπορεί να μην κέρδισε το βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου στις φετινές Χρυσές Σφαίρες, αλλά κέρδισε την αγάπη και τον θαυμασμό του κόσμου. Άλλωστε, η Julia Roberts έχει αποδείξει στα χρόνια που εργάζεται ως ηθοποιός πως είναι άξια της αποδοχής του κοινού, αλλά και των συναδέλφων της.Μετά το όρθιο χειροκρότημα με το οποίο την τίμησαν σκηνοθέτες, ηθοποιοί και σεναριογράφοι που βρέθηκαν στο Beverly Hilton στο Λος Άντζελες, τη στιγμή που ανέβηκε στη σκηνή για να απονείμει το βραβείο Καλύτερης Ταινίας – Κωμωδία ή Μιούζικαλ και τις φωτογραφίες με τους συναδέλφους και τον σύζυγό της, η ίδια προχώρησε σε μία ανάρτηση μέσω της οποίας μας έδειξε πώς προετοίμασε το δέρμα της για τη λαμπερή βραδιά.