Jennifer Lawrence και Emma Stone: Το αστείο μήνυμα μετά τις υποψηφιότητες των SAG Awards

Η Jennifer Lawrence, χαρακτηρίζεται συχνά για το χιούμορ της και το απέδειξε για ακόμα μία φορά, αφού πρόσφατα, μίλησε ανοιχτά για την επικοινωνία που είχε με την Emma Stone αμέσως μετά την ανακοίνωση των φετινών υποψηφιοτήτων των SAG Awards, κατά τη διάρκεια δημόσιας συζήτησης στη Νέα Υόρκη.