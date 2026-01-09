Gigi Hadid: Η μεγάλη αλλαγή στα μαλλιά της που κανείς δεν περίμενε

Νέα χρονιά, νέα εμφάνιση για την Gigi Hadid, αφού όπως είδαμε μαζί με την αρχή του έτους, υιοθέτησε και ένα νέο hair style, πολύ διαφορετικό από αυτά που την έχουμε συνηθίσει. Ο προσωπικός της κομμωτής, Δημήτρης Γιαννέτος, δημοσίευσε φωτογραφίες στο Instagram με τον τίτλο «Matte black Mini Bob» για τη συνεργασία της με τη Maybelline, δείχνοντας την Hadid με ένα κοντό, πολύ σκούρο, σχεδόν μαύρο — καρέ που φτάνει μέχρι το σαγόνι.