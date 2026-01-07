Nicole Kidman: Ξεκινά τη νέα χρονιά επαναφέροντας τις φυσικές μπούκλες των μαλλιών της

Η εποχή όπου τα σγουρά μαλλιά θεωρούνταν εκτός μόδας, έχει επισήμως τελειώσει και η Nicole Kidman είναι η ζωντανή απόδειξη. Τα σγουρά, φουντωτά και υγιή μαλλιά, είναι το χτένισμα με το οποίο γνωρίσαμε την ηθοποιό, στο ξεκίνημα της καριέρας της και την συνδέσαμε άμεσα με αυτό. Ωστόσο, κάπου στις αρχές της δεκαετίας του 2000, οι τάσεις ήθελαν τις μπούκλες να είναι εκτός μόδας και έτσι, και η ίδια η Nicole ξεκίνησε να ισιώνει τα μαλλιά της, όπως και οι περισσότερες celebrities.