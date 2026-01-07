Nicole Kidman: Ξεκινά τη νέα χρονιά επαναφέροντας τις φυσικές μπούκλες των μαλλιών της
MARIE CLAIRE

Nicole Kidman: Ξεκινά τη νέα χρονιά επαναφέροντας τις φυσικές μπούκλες των μαλλιών της

Τόσο 90's.

Nicole Kidman: Ξεκινά τη νέα χρονιά επαναφέροντας τις φυσικές μπούκλες των μαλλιών της
Η εποχή όπου τα σγουρά μαλλιά θεωρούνταν εκτός μόδας, έχει επισήμως τελειώσει και η Nicole Kidman είναι η ζωντανή απόδειξη. Τα σγουρά, φουντωτά και υγιή μαλλιά, είναι το χτένισμα με το οποίο γνωρίσαμε την ηθοποιό, στο ξεκίνημα της καριέρας της και την συνδέσαμε άμεσα με αυτό. Ωστόσο, κάπου στις αρχές της δεκαετίας του 2000, οι τάσεις ήθελαν τις μπούκλες να είναι εκτός μόδας και έτσι, και η ίδια η Nicole ξεκίνησε να ισιώνει τα μαλλιά της, όπως και οι περισσότερες celebrities.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης