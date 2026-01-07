Υγρό κραγιόν: Τα πέντε βήματα που ακολουθούμε για έντονο χρώμα και διάρκεια όλη μέρα

Ένας μίνι οδηγός εφαρμογής για χείλη που δείχνουν τέλεια όλη μέρα.



Αν και τον τελευταίο χρόνο οι glossy, ενυδατικές φόρμουλες στα προϊόντα χειλιών είναι εκείνες που κερδίζουν σε δημοτικότητα, τα υγρά κραγιόν διατηρούν πάντα μία θέση στο νεσεσέρ του μακιγιάζ μας. Έχουν έντονη απόδοση χρώματος, σταθερό αποτέλεσμα και μας γλιτώνουν από συνεχείς διορθώσεις. Για να δείχνει όμως πραγματικά άψογο ένα υγρό κραγιόν, από το πρωί μέχρι το βράδυ, χρειάζεται σωστή προετοιμασία και μερικά μικρά tricks που κάνουν μεγάλη διαφορά.

07.01.2026, 16:30