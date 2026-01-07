Τρία ζώδια υποδέχονται σήμερα, 7 Ιανουαρίου, τη βαθιά αγάπη στη ζωή τους. Έχουν εδώ και καιρό την ανάγκη κάποιος να τα εκτιμήσει: όχι από εγωισμό, αλλά για να ζήσουν μια σχέση με αμοιβαία συναισθήματα. Αυτές τις μέρες, άλλωστε, η Σελήνη στον Παρθένο θα τους δώσει μαθήματα ταπεινότητας και τρυφερότητας.