Η ανάρτηση του συντρόφου της Jennifer Aniston για το 2025 και η αναφορά στην ηθοποιό
«Μερικά υπέροχα πράγματα συνέβησαν τον περασμένο χρόνο».
Ησχέση της Jennifer Aniston με τον Jim Curtis φαίνεται να δυναμώνει όλο και περισσότερο.
Η πρωταγωνίστρια των Friends εμφανίστηκε σε καρουζέλ φωτογραφιών που ανάρτησε ο υπνοθεραπευτής στο Instagram, με αφορμή το τέλος του 2025. Ανάμεσα στα στιγμιότυπα ξεχώρισε μια τρυφερή φωτογραφία του ζευγαριού μέσα στο αυτοκίνητο.
«Μερικά απίστευτα πράγματα συνέβησαν φέτος, αλλά τελικά οι άνθρωποι είναι αυτοί που κάνουν τη διαφορά», έγραψε στη λεζάντα, προσθέτοντας με χιούμορ: «Ανυπομονώ να δω τι μας επιφυλάσσει το 2026… έχω μερικές εκπλήξεις στα σκαριά».
