Εριέττα Κούρκουλου - Λάτση: Η φωτογραφία με τον σύζυγο και τα παιδιά της για τη νέα χρονιά

Μια τρυφερή οικογενειακή στιγμή μοιράστηκε η Εριέττα Κούρκουλου – Λάτση μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία με τον σύζυγό της και τα παιδιά τους να διαβάζουν αγκαλιά στο κρεβάτι. Με αφορμή την εικόνα αυτή έγραψε ένα ειλικρινές και ανθρώπινο κείμενο για τις γιορτινές ημέρες, τις προκλήσεις των οικογενειακών σχέσεων και τη σημασία του να προστατεύουμε ό,τι μας κρατά ενωμένους.Διαβάστε όσα αναλυτικά έγραψε:«Αυτές οι ημέρες είναι μαγικές. Γεμάτες χαρές, στιγμές με την οικογένειά μας, καλό φαγητό και αν είμαστε τυχεροί, καλούς φίλους.Όμως είναι και περίεργες. Μεγάλες μαζώξεις, δύσκολες συζητήσεις, κουβέντες που πέφτουν και καμία φορά σπάνε κόκαλα.Όλοι έχουν άποψη. Για το πώς μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, για το πως ζούμε την ζωή μας… για το εάν έχουμε ή δεν έχουμε το δικαίωμα να αισθανόμαστε όπως αισθανόμαστε.Είναι εύκολο και λογικό να θυμώσουμε, να πληγωθούμε, να αφήσουμε να μας θαμπώσει αυτό την λάμψη των ημερών που θα έπρεπε να χαρακτηρίζονται από την αποδοχή, την αγάπη… την ενότητα.Ήμουν και εγώ πολύ κοντά στο να το αφήσω να εισχωρήσει πιο βαθιά από ότι θα έπρεπε, γιατί όσο καλά και να γνωρίζουμε τον εαυτό μας – την αλήθεια μας, πάντα υπάρχουν κουμπιά που ενεργοποιούν δύσκολα συναισθήματα. Είναι ανθρώπινο.Όμως μετά κοίταξα αυτά τα τρία αγόρια. Την οικογένεια που καταφέραμε εμείς με τον Βύρωνα να δημιουργήσουμε. Και εκεί κατάλαβα την αξία της δουλειάς που έχω/ έχουμε κάνει.