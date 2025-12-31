Η Τζένιφερ Άνιστον με μπικίνι δίπλα στην πισίνα και η αντίδραση του συντρόφου της (βίντεο)
MARIE CLAIRE

Η Τζένιφερ Άνιστον με μπικίνι δίπλα στην πισίνα και η αντίδραση του συντρόφου της (βίντεο)

Η συμβουλή της για τα μπερδεμένα μαλλιά μετά το μπάνιο

Η Τζένιφερ Άνιστον με μπικίνι δίπλα στην πισίνα και η αντίδραση του συντρόφου της (βίντεο)
Μπορεί ο χειμώνας να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, όμως η Jennifer Aniston φέρνει καλοκαιρινή διάθεση στα social media.

Η 56χρονη ηθοποιός δημοσίευσε ένα νέο βίντεο στο Instagram, μέσα από τον λογαριασμό της εταιρείας περιποίησης μαλλιών της, LolaVie, όπου τη βλέπουμε να χαλαρώνει δίπλα στην πισίνα φορώντας ένα string μπικίνι και να αποκαλύπτει το μυστικό της για μαλλιά χωρίς κόμπους μετά το μπάνιο.

 

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης