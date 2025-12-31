Η Τζένιφερ Άνιστον με μπικίνι δίπλα στην πισίνα και η αντίδραση του συντρόφου της (βίντεο)

Μπορεί ο χειμώνας να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, όμως η Jennifer Aniston φέρνει καλοκαιρινή διάθεση στα social media.Η 56χρονη ηθοποιός δημοσίευσε ένα νέο βίντεο στο Instagram, μέσα από τον λογαριασμό της εταιρείας περιποίησης μαλλιών της, LolaVie, όπου τη βλέπουμε να χαλαρώνει δίπλα στην πισίνα φορώντας ένα string μπικίνι και να αποκαλύπτει το μυστικό της για μαλλιά χωρίς κόμπους μετά το μπάνιο.