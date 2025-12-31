Mel Gibson και Rosalind Ross: Χώρισαν έπειτα από εννέα χρόνια σχέσης

ΟMel Gibson και η Rosalind Ross έβαλαν τέλος στη σχέση τους έπειτα από σχεδόν μία δεκαετία κοινής πορείας. Όπως επιβεβαίωσαν σε δήλωσή τους στο People, το ζευγάρι έχει χωρίσει εδώ και περίπου έναν χρόνο, χωρίς να αποκαλύψει τους λόγους της απόφασής του.«Παρότι είναι λυπηρό να κλείνει αυτό το κεφάλαιο της ζωής μας, είμαστε ευγνώμονες που έχουμε έναν υπέροχο γιο και θα συνεχίσουμε να είμαστε οι καλύτεροι δυνατοί γονείς για εκείνον», ανέφεραν από κοινού. Ο Mel Gibson είναι πατέρας εννέα παιδιών συνολικά και με τη Rosalind Ross απέκτησε τον 8χρονο σήμερα Lars.Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2014 και η σχέση τους απασχόλησε συχνά τα μέσα, κυρίως λόγω της μεγάλης διαφοράς ηλικίας τους. Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός είχε μιλήσει ανοιχτά γι’ αυτό σε συνέντευξή του το 2016, λέγοντας:«Όταν μιλάμε για ηλικία και σχέσεις, είναι απλώς ένας αριθμός. Εκείνη είναι ενήλικη, ταιριάζουμε και όλα λειτουργούν καλά».