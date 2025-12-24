Γιατί λείπει η Camille από την 5η σεζόν του Emily in Paris

Το Emily in Paris επιστρέφει δυναμικά για ακόμη μία λαχταριστή και γεμάτη δράμα σεζόν, με την 5η σεζόν να ακολουθεί την Αμερικανίδα expatriate καθώς ταξιδεύει ανάμεσα στο Παρίσι, τη Ρώμη και τη Βενετία, γνωρίζοντας μια σειρά από νέα πρόσωπα στη διαδρομή.Ο δημιουργός της σειράς, Darren Star, δήλωσε στο RadioTimes.com ότι το νέο καστ — στο οποίο περιλαμβάνονται οι Minnie Driver, Bryan Greenberg και η επιστροφή του Eugenio Franceschini ως βασικό μέλος της σειράς — «έδωσε στο σόου πολλή νέα ενέργεια».Μία από τις πιο ηχηρές απουσίες αυτής της σεζόν είναι η Camille Razat, που υποδυόταν την Camille, ένα κεντρικό πρόσωπο στο ερωτικό τρίγωνο της σειράς μαζί με τον πρώην σύντροφό της Gabriel και την άλλοτε στενή της φίλη, Emily.