H capsule γκαρνταρόμπα της σεζόν από την Calvin Klein

Η Κωνσταντίνα Λειβαδίτη, και η Janna Sireac, επισκέφτηκαν πρόσφατα το κατάστημα της Calvin Klein για να κάνουν τα κλασικά χριστουγεννιάτικα ψώνια και κατέληξαν να δημιουργούν μία capsule wishlist γεμάτη από διαχρονικά basics.

Καθώς η ατζέντα γεμίζει, η αναζήτηση των δώρων μπαίνει σε πρώτο πλάνο και τα απογεύματα στα μαγαζιά γίνονται μέρος της καθημερινότητας, όλα δείχνουν πως η πιο μαγική εποχή του χρόνου πλησιάζει. Ανάμεσα σε after-work ραντεβού, εξόδους και γιορτινές στιγμές, οι στιλιστικές ανάγκες πολλαπλασιάζονται και η έμφαση μετατοπίζεται από την υπερβολή στην επιλογή κομματιών με ευελιξία, χαρακτήρα και διαχρονική αξία.

