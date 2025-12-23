H capsule γκαρνταρόμπα της σεζόν από την Calvin Klein

Καθώς η ατζέντα γεμίζει, η αναζήτηση των δώρων μπαίνει σε πρώτο πλάνο και τα απογεύματα στα μαγαζιά γίνονται μέρος της καθημερινότητας, όλα δείχνουν πως η πιο μαγική εποχή του χρόνου πλησιάζει. Ανάμεσα σε after-work ραντεβού, εξόδους και γιορτινές στιγμές, οι στιλιστικές ανάγκες πολλαπλασιάζονται και η έμφαση μετατοπίζεται από την υπερβολή στην επιλογή κομματιών με ευελιξία, χαρακτήρα και διαχρονική αξία.