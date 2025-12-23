H capsule γκαρνταρόμπα της σεζόν από την Calvin Klein
H capsule γκαρνταρόμπα της σεζόν από την Calvin Klein
Η Κωνσταντίνα Λειβαδίτη, και η Janna Sireac, επισκέφτηκαν πρόσφατα το κατάστημα της Calvin Klein για να κάνουν τα κλασικά χριστουγεννιάτικα ψώνια και κατέληξαν να δημιουργούν μία capsule wishlist γεμάτη από διαχρονικά basics.
Καθώς η ατζέντα γεμίζει, η αναζήτηση των δώρων μπαίνει σε πρώτο πλάνο και τα απογεύματα στα μαγαζιά γίνονται μέρος της καθημερινότητας, όλα δείχνουν πως η πιο μαγική εποχή του χρόνου πλησιάζει. Ανάμεσα σε after-work ραντεβού, εξόδους και γιορτινές στιγμές, οι στιλιστικές ανάγκες πολλαπλασιάζονται και η έμφαση μετατοπίζεται από την υπερβολή στην επιλογή κομματιών με ευελιξία, χαρακτήρα και διαχρονική αξία.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα