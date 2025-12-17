«The White Lotus»: Πολυβραβευμένη ηθοποιός σε συζητήσεις για να ενταχθεί στο καστ της επόμενης σεζόν
Η σειρά «The White Lotus» επιστρέφει με τέταρτη σεζόν και, αυτή τη φορά, αλλάζει ηπειρωτικό σκηνικό. Σύμφωνα με επιβεβαιωμένα δημοσιεύματα, τα νέα επεισόδια θα διαδραματίζονται στη Γαλλία, δίνοντας συνέχεια στην πολυτελή αλλά σκοτεινή αφήγηση που μας έχει καθηλώσει τα τελευταία χρόνια. Μετά τη Χαβάη και την Ιταλία, το HBO μας ταξιδεύει σε μία από τις πιο ατμοσφαιρικές ευρωπαϊκές χώρες, με φόντο τη γαλλική ριβιέρα ή, όπως φημολογείται, κάποιο ιστορικό ξενοδοχείο αλυσίδας Four Seasons.

