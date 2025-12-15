Η καλύτερη τοιχογραφία του κόσμου βρίσκεται στην Καλαμάτα

Η καλύτερη τοιχογραφία του κόσμου για τον Νοέμβριο του 2025 βρίσκεται στην Καλαμάτα και αποτελεί ένα γιγαντιαίο πορτρέτο της Μαρίας Κάλλας, σύμφωνα με τη διαδικτυακή πλατφόρμα Street Art Cities που, σύμφωνα με μια νέα ανάρτηση του αντιδημάρχου και πολιτικού μηχανικού Βασίλη Παπαευσταθίου, «σε παγκόσμιο επίπεδο αναδεικνύει περισσότερες από 83.000 τοιχογραφίες σε 1.918 πόλεις. Η “Καλαμάτα” του @kle_omenis δεν είναι απλώς μια τοιχογραφία· είναι μια ιδέα που γεννήθηκε στον δρόμο και ταξιδεύει πλέον σε όλο τον κόσμο, αποδεικνύοντας ότι η δημόσια τέχνη μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που βλέπουμε τις πόλεις και τον εαυτό μας».