Η μεγάλη τάση στις μπότες που επιστρέφει από τη δεκαετία του 1980
Η μεγάλη τάση στις μπότες που επιστρέφει από τη δεκαετία του 1980

Φοριούνται σχεδόν με τα πάντα: από τζιν με πουλόβερ ή μίνι φούστες κάτω από φαρδιά τζάκετ, μέχρι μακριά boho φορέματα.

Η μεγάλη τάση στις μπότες που επιστρέφει από τη δεκαετία του 1980

Η μόδα λατρεύει τις επιστροφές στο παρελθόν και φέτος φαίνεται ότι ζούμε ένα έντονο déjà vu. Οι pirate boots, το μοντέλο που παρουσίασε για πρώτη φορά η Vivienne Westwood το 1981, είναι και πάλι εδώ. Με τις μαλακές πτυχώσεις και τις μεταλλικές αγκράφες, οι μπότες των πειρατών ξεχωρίζουν χάρη στην έντονη προσωπικότητα και τη σπάνια ιδιότητά τους να εντάσσονται φυσικά στο καθημερινό look χωρίς να περνούν απαρατήρητες.

