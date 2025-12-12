Euphoria Season 3: Οι πρώτες φωτογραφίες και όλα όσα πρέπει να ξέρουμε για την νέα σεζόν
Euphoria Season 3: Οι πρώτες φωτογραφίες και όλα όσα πρέπει να ξέρουμε για την νέα σεζόν
Οι πρώτες εικόνες είναι αρκετές για να μας προετοιμάσουν για μια σεζόν γεμάτη ένταση, στυλ και δυνατές στιγμές.
Η αγαπημένη σε όλους μας σειρά Euphoria επιστρέφει και όλα δείχνουν ότι η τρίτη σεζόν θα είναι από τις πιο πολυσυζητημένες της τηλεόρασης. Η HBO έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες επίσημες φωτογραφίες από τα νέα επεισόδια, προσφέροντας μια πρώτη ματιά στον κόσμο των χαρακτήρων, που αυτή τη φορά μοιάζει πιο ώριμος, πιο σκοτεινός και γεμάτος ένταση.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα