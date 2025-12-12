Euphoria Season 3: Οι πρώτες φωτογραφίες και όλα όσα πρέπει να ξέρουμε για την νέα σεζόν

Η αγαπημένη σε όλους μας σειρά Euphoria επιστρέφει και όλα δείχνουν ότι η τρίτη σεζόν θα είναι από τις πιο πολυσυζητημένες της τηλεόρασης. Η HBO έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες επίσημες φωτογραφίες από τα νέα επεισόδια, προσφέροντας μια πρώτη ματιά στον κόσμο των χαρακτήρων, που αυτή τη φορά μοιάζει πιο ώριμος, πιο σκοτεινός και γεμάτος ένταση.