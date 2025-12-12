Euphoria Season 3: Οι πρώτες φωτογραφίες και όλα όσα πρέπει να ξέρουμε για την νέα σεζόν
MARIE CLAIRE

Euphoria Season 3: Οι πρώτες φωτογραφίες και όλα όσα πρέπει να ξέρουμε για την νέα σεζόν

Οι πρώτες εικόνες είναι αρκετές για να μας προετοιμάσουν για μια σεζόν γεμάτη ένταση, στυλ και δυνατές στιγμές.

Euphoria Season 3: Οι πρώτες φωτογραφίες και όλα όσα πρέπει να ξέρουμε για την νέα σεζόν
Η αγαπημένη σε όλους μας σειρά Euphoria επιστρέφει και όλα δείχνουν ότι η τρίτη σεζόν θα είναι από τις πιο πολυσυζητημένες της τηλεόρασης. Η HBO έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες επίσημες φωτογραφίες από τα νέα επεισόδια, προσφέροντας μια πρώτη ματιά στον κόσμο των χαρακτήρων, που αυτή τη φορά μοιάζει πιο ώριμος, πιο σκοτεινός και γεμάτος ένταση.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης