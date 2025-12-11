Η Γκλεν Κλοόζ παραδέχτηκε πως είχε βγει ραντεβού με τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ, αλλά δεν το είχε καταλάβει

Μιλώντας με τη Julia Louis-Dreyfus στην πρεμιέρα της τέταρτης σεζόν του podcast Wiser Than Me από το Lemonada Media, η Glenn Close αποκάλυψε πως κάποτε βρέθηκε σε ένα ραντεβού με τον Robert Redford χωρίς να το έχει συνειδητοποιήσει.Η 78χρονη ηθοποιός θυμήθηκε ότι το 1984, μετά τη συνεργασία τους στην ταινία The Natural, ο συνάδελφός της την προσκάλεσε σε ένα «πολύ ρομαντικό εστιατόριο» για δείπνο. «Δεν το κατάλαβα καθόλου», είπε γελώντας. «Ήμουν υπερβολικά αθώα, αβέβαιη και ανασφαλής για να μου περάσει από το μυαλό ότι ίσως με είχε καλέσει σε ραντεβού».Η Louis-Dreyfus αντέδρασε με ένα έκπληκτο «Ω, Θεέ μου», ενώ εκείνη συνέχισε αποκαλύπτοντας ότι αργότερα ο Robert Redford γνώρισε τη Sibylle Szaggars, με την οποία παντρεύτηκε το 2009. «Αλλά εσύ ήσουν τυχερή που δούλεψες μαζί του», της είπε η οικοδέσποινα. «Πραγματικά τυχερή. Και πόσο ντροπαλή υπήρξα…», απάντησε.Όταν η Julia Louis-Dreyfus τη ρώτησε τι θα συμβούλευε τον 21χρονο εαυτό της αστειεύτηκε λέγοντας: «Συμμορφώσου. Μάζεψε τον εαυτό σου. Πάρε μια καλή εκπαίδευση!» και τόνισε ξανά το πόσο ντροπαλή υπήρξε.