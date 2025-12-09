Χρυσές Σφαίρες 2026: Οι υποψηφιότητες – Τα φαβορί, οι εκπλήξεις, οι ηχηρές απουσίες
Η ταινία «Μία μάχη μετά την άλλη» του Paul Thomas Anderson βρίσκεται στην κορυφή, διεκδικώντας εννέα βραβεία

Μπορεί μόλις να ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τις Χρυσές Σφαίρες 2026, αλλά έχουμε ήδη έναν μεγάλο νικητή: η ταινία «Μία μάχη μετά την άλλη» («One Battle After Another») του Paul Thomas Anderson συγκεντρώνει τις περισσότερες από αυτές, διεκδικώντας εννέα βραβεία, όπως της Καλύτερης Κωμωδίας/Μιούζικαλ, του Καλύτερου Ηθοποιού (Leonardo DiCaprio) και της Καλύτερης Ηθοποιού (Chase Infiniti) στην κατηγορία. Στην κατηγορία της Καλύτερης Δραματικής Ταινίας συναντάμε τη «Συναισθηματική Αξία» («Sentimental Value») του Joachim Trier, που συνολικά συγκεντρώνει οκτώ υποψηφιότητες, ενώ ακολουθούν οι «Αμαρτωλοί» («Sinners») του Ryan Coogler, με επτά.

