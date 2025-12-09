All-time classic: 5+1 διαχρονικά αντικείμενα πόθου στη δική μας γιορτινή λίστα

Αν η λέξη «κλασικό» ήταν εικόνα, θα μπορούσε να πάρει τη μορφή των παρακάτω διαχρονικών αντικειμένων πόθου: Υπερβαίνουν οποιαδήποτε τάση ή μόδα, καθώς μέσα στην πάροδο των χρόνων έχουν αποδείξει ξανά και ξανά την αξία τους – την απαράμιλλη ποιότητα και τον σχεδιασμό χάρη στα οποία δεν έχουν να φοβηθούν κανέναν ανταγωνισμό. Για μία ακόμα χρονιά, τα βάζουμε στη λίστα δώρων για τους αγαπημένους μας και, γιατί όχι, για εμάς, και μετράμε αντίστροφα για τις πιο κομψές και γλυκιές γιορτές.