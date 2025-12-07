Κιμ Κατράλ: Τι δήλωνε για τη σχέση της λίγο πριν από τον γάμο της (εικόνες)

ΗKim Cattrall και ο Russell Thomas ενώθηκαν επίσημα με τα δεσμά του γάμου, ύστερα από δέκα χρόνια σχέσης, σε μια ιδιαίτερα προσωπική τελετή στο Λονδίνο.Η 69χρονη πρωταγωνίστρια του Sex and the City και ο 55χρονος audio engineer παντρεύτηκαν την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου στο ιστορικό Chelsea Old Town Hall, παρουσία μόλις 12 καλεσμένων.Για την ξεχωριστή ημέρα, η ηθοποιός επέλεξε ένα εντυπωσιακό Dior κοστούμι, το οποίο επιμελήθηκε η χρόνια φίλη και συνεργάτιδά της, Patricia Field, ολοκληρώνοντας την εμφάνιση με γάντια Cornelia James και ένα καπέλο του Philip Treacy. Ο Thomas εμφανίστηκε με custom-made κοστούμι του οίκου Richard James.