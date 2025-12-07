Κιμ Κατράλ: Τι δήλωνε για τη σχέση της λίγο πριν από τον γάμο της (εικόνες)
Κιμ Κατράλ: Τι δήλωνε για τη σχέση της λίγο πριν από τον γάμο της (εικόνες)
Το ζευγάρι είναι δέκα χρόνια μαζί
ΗKim Cattrall και ο Russell Thomas ενώθηκαν επίσημα με τα δεσμά του γάμου, ύστερα από δέκα χρόνια σχέσης, σε μια ιδιαίτερα προσωπική τελετή στο Λονδίνο.
Η 69χρονη πρωταγωνίστρια του Sex and the City και ο 55χρονος audio engineer παντρεύτηκαν την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου στο ιστορικό Chelsea Old Town Hall, παρουσία μόλις 12 καλεσμένων.
Για την ξεχωριστή ημέρα, η ηθοποιός επέλεξε ένα εντυπωσιακό Dior κοστούμι, το οποίο επιμελήθηκε η χρόνια φίλη και συνεργάτιδά της, Patricia Field, ολοκληρώνοντας την εμφάνιση με γάντια Cornelia James και ένα καπέλο του Philip Treacy. Ο Thomas εμφανίστηκε με custom-made κοστούμι του οίκου Richard James.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Η 69χρονη πρωταγωνίστρια του Sex and the City και ο 55χρονος audio engineer παντρεύτηκαν την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου στο ιστορικό Chelsea Old Town Hall, παρουσία μόλις 12 καλεσμένων.
Για την ξεχωριστή ημέρα, η ηθοποιός επέλεξε ένα εντυπωσιακό Dior κοστούμι, το οποίο επιμελήθηκε η χρόνια φίλη και συνεργάτιδά της, Patricia Field, ολοκληρώνοντας την εμφάνιση με γάντια Cornelia James και ένα καπέλο του Philip Treacy. Ο Thomas εμφανίστηκε με custom-made κοστούμι του οίκου Richard James.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα