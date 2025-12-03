Πανσέληνος Δεκεμβρίου: Τα ζώδια που θα ζήσουν ένα θαύμα αυτές τις ημέρες

Λίγο πριν κλείσει η χρονιά, η Πανσέληνος στους Διδύμους στις 4 Δεκεμβρίου 2025, στρέφει την προσοχή στις εκδηλώσεις και στους καρπούς των προσπαθειών των προηγούμενων μηνών. Παρότι η Πανσέληνος, συνήθως, σηματοδοτούν την ολοκλήρωση ενός εξαμηνιαίου σεληνιακού κύκλου, η συγκεκριμένη φαίνεται να υπόσχεται μία ευλογία.Τρία ζώδια θα δουν την τύχη να ενισχύεται κάτω από την πανσέληνο στους Διδύμους το 2025. Έχουν μία τελευταία ευκαιρία να θερίσουν όσα έχουν σπείρει, πριν φύγει η χρονιά και υποδεχτούν το 2026 με ανοιχτή καρδιά και αισιοδοξία.