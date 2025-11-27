Ο οίκος που σχεδίασε το χριστουγεννιάτικο δέντρο σε ένα από τα πιο εμβληματικά ξενοδοχεία του Λονδίνου
Ο οίκος που σχεδίασε το χριστουγεννιάτικο δέντρο σε ένα από τα πιο εμβληματικά ξενοδοχεία του Λονδίνου
Την Τρίτη 25 Νοεμβρίου το ξενοδοχείο αποκάλυψε το δέντρο συνεχίζοντας μία παράδοση συνεργασίας με σχεδιαστές που κρατάει χρόνια.
Το εμβληματικό ξενοδοχείο Claridge’s στο Λονδίνο παρουσίασε το πρωί της Τρίτης 25 Νοεμβρίου το φετινό του χριστουγεννιάτικο δέντρο, σε συνεργασία με τον οίκο Burberry. Ο οίκος, που αποτελεί έναν από τους πλέον αναγνωρίσιμους εκπροσώπους της βρετανικής στυλιστικής ταυτότητας στον κόσμο, έχει στο παρελθόν ξαναεπιμεληθεί το δέντρο του ξενοδοχείου, ωστόσο είναι η πρώτη φορά που το αναλαμβάνει ο Daniel Lee ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο δημιουργικό τιμόνι του brand.
