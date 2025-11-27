Η Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι μαγειρεύουν μαζί με τα παιδιά τους (εικόνες)

Οπρίγκιπας Archie και η πριγκίπισσα Lilibet βρέθηκαν πρόσφατα στο πλευρό της Meghan Markle και του πρίγκιπα Harry σε μια δράση προσφοράς, καθώς το ζευγάρι συνεργάστηκε μέσω του Archewell Foundation με το Our Big Kitchen Los Angeles (OBKLA) για την προετοιμασία γευμάτων για την τοπική κοινότητα.Το OBKLA είναι μια κοινοτική, μη κερδοσκοπική κουζίνα που παρασκευάζει περισσότερα από 70.000 γεύματα κάθε χρόνο για ανθρώπους του Los Angeles που αντιμετωπίζουν επισιτιστική ανασφάλεια. Κατά τη διάρκεια της εθελοντικής δράσης, η ομάδα του Archewell βοήθησε στη συσκευασία γευμάτων για οργανισμούς όπως τα Los Angeles Mercy Housing, Pico Union Project και PATH, σύμφωνα με ανάρτηση του ιδρύματος στις 26 Νοεμβρίου.Οι φωτογραφίες από τη μέρα δείχνουν τον Archie και τη Lilibet να συμμετέχουν ενεργά στη γραμμή συσκευασίας, πλάθοντας μικρές μπάλες ζύμης δίπλα στους γονείς τους. Η Meghan ανέβασε μάλιστα το αποτέλεσμα στα Instagram Stories της, γράφοντας: «Show up, do good».