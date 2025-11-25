Γυναικοκτονίες: Μία γυναίκα πεθαίνει κάθε 10 λεπτά από χέρι συντρόφου ή οικείου της

Ηβία κατά των γυναικών παραμένει μια από τις πιο ακραίες και θανατηφόρες μορφές κοινωνικής αδικίας παγκοσμίως. Νέα στοιχεία από τα Ηνωμένα Έθνη δείχνουν ότι κάθε μέρα εκατοντάδες γυναίκες και κορίτσια χάνουν τη ζωή τους από συντρόφους ή μέλη της οικογένειάς τους, υπογραμμίζοντας την επιτακτική ανάγκη για πρόληψη και αποτελεσματική δικαιοσύνη.Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσαν τα Ηνωμένα Έθνη μέσω του Γραφείου των ΗΕ για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (UNODC) και της UN Women, το 2024 σκοτώθηκαν 50.000 γυναίκες και κορίτσια από συντρόφους ή μέλη της οικογένειας τους -μία κάθε 10 λεπτά. Τα στοιχεία αυτά ήρθαν στο φως με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, που τιμάται κάθε χρόνο στις 25 Νοεμβρίου, και καταδεικνύουν ότι η γυναικοκτονία παραμένει μία από τις κύριες αιτίες θανάτου δεκάδων χιλιάδων γυναικών παγκοσμίως, χωρίς σημάδια ουσιαστικής προόδου.Συνολικά, το 2024 σκοτώθηκαν σκόπιμα 83.000 γυναίκες και κορίτσια, εκ των οποίων το 60% ήταν θύματα οικείων τους. Αυτό σημαίνει ότι κάθε μέρα χάνουν τη ζωή τους κατά μέσο όρο 137 γυναίκες και κορίτσια από συντρόφους ή μέλη της οικογένειας. Σε αντιπαραβολή, μόνο το 11% των ανδρικών δολοφονιών οφείλεται σε οικεία πρόσωπα.Η Sarah Hendriks, διευθύντρια της Policy Division της UN Women, υπογραμμίζει μιλώντας στο BBC ότι «οι γυναικοκτονίες δεν συμβαίνουν απομονωμένα. Συχνά αποτελούν την κορύφωση μιας συνεχούς βίας που ξεκινά από ελέγχους, απειλές και παρενοχλήσεις».Ο John Brandolino, αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής του UNODC, τονίζει ότι το σπίτι παραμένει επικίνδυνο μέρος για πολλές γυναίκες και κορίτσια σε όλο τον κόσμο.