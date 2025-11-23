Επανασύνδεση για τη «Βάλερι» και τον «Ντέιβιντ» του «Μπέβερλι Χιλς»: Πόσο έχουν αλλαξει σήμερα;
Οι πρώην σύντροφοι και συμπρωταγωνιστές του «Beverly Hills, 90210», Brian Austin Green και Tiffani Thiessen, σε νέα κοινή εμφάνιση

Επανασύνδεση για τη «Βάλερι» και τον «Ντέιβιντ» του «Μπέβερλι Χιλς»: Πόσο έχουν αλλαξει σήμερα;
Τριάντα χρόνια μετά τη σειρά που άφησε εποχή στην τηλεόραση, «Beverly Hills, 90210», οι Brian Austin Green και Tiffani Thiessen επανασυνδέθηκαν και χάρισαν μια νέα, κοινή εμφάνιση στους φωτογράφους.

