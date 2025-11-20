Η Ιταλία αλλάζει τον ορισμό του βιασμού: Οποιαδήποτε σεξουαλική πράξη χωρίς συναίνεση θα αναγνωρίζεται πλέον ως έγκλημα

Σε μια από τις σπάνιες στιγμές πολιτικής σύμπνοιας, η Ιταλία βρίσκεται προ των πυλών μιας ιστορικής μεταρρύθμισης: η σεξουαλική πράξη χωρίς συναίνεση ετοιμάζεται να αναγνωριστεί νομικά ως βιασμός. Η αλλαγή αυτή, η οποία στοχεύει στο να διευκολύνει την ποινική δίωξη των δραστών και να ενισχύσει την προστασία των θυμάτων, προχωρά με τη συνεργασία της κεντροδεξιάς κυβέρνησης της Giorgia Meloni και της κεντροαριστερής αντιπολίτευσης.Μια ομόφωνη ψήφος με ισχυρό συμβολισμόΣτην Κάτω Βουλή, 227 βουλευτές από το δεξιό κόμμα Brothers of Italy και το κεντροαριστερό Democratic Party ψήφισαν ομόφωνα υπέρ της επέκτασης του νομικού ορισμού της σεξουαλικής βίας ώστε να συμπεριλαμβάνει κάθε μη συναινετική πράξη.Μέχρι σήμερα, ο ποινικός κώδικας της Ιταλίας όριζε τον βιασμό ως πράξη που διαπράττεται με βία, απειλές ή κατάχρηση εξουσίας. Η προσέγγιση αυτή συχνά λειτουργούσε αποθαρρυντικά για τα θύματα, τα οποία φοβούνταν ότι θα αμφισβητηθούν εάν δεν μπορούσαν να αποδείξουν σωματική αντίσταση.«Είναι ξεκάθαρο ότι το σεξ χωρίς συναίνεση είναι βιασμός», δήλωσε η βουλευτής Laura Boldrini, η οποία εδώ και χρόνια αγωνίζεται για την αλλαγή του νόμου. «Είχαμε δει αποφάσεις πραγματικά σοκαριστικές, επειδή η συναίνεση δεν αποτελούσε μέχρι σήμερα νομική βάση».