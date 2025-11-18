Πεπτίδια στο skincare: Το συστατικό-κλειδί για πιο σφριγηλή και ελαστική επιδερμίδα

Όλα όσα χρειάζεται να ξέρουμε: τι κάνουν, πώς λειτουργούν, ποια είναι τα οφέλη τους και πώς μπορούμε να τα εντάξουμε σωστά στη ρουτίνα μας.



Όταν ακούμε κάθε τόσο για ένα νέο συστατικό που υπόσχεται θαύματα στην επιδερμίδα μας, είναι λογικό να γινόμαστε λίγο καχύποπτες. Ο χώρος της περιποίησης αλλάζει συνεχώς και πολλές φορές δεν ξέρουμε τι να πιστέψουμε. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι όλα είναι απλή υπερβολή. Υπάρχουν συστατικά που όντως αξίζουν την προσοχή μας και τα πεπτίδια είναι ένα από αυτά.





Μπορεί να μην είναι τόσο διάσημα όσο το σαλικυλικό οξύ ή η ρετινόλη, όμως κάνουν εξαιρετική δουλειά. Τα πεπτίδια αποτελούνται από αμινοξέα και βοηθούν στη δημιουργία πρωτεϊνών που ενισχύουν την παραγωγή κολλαγόνου, βελτιώνουν την ελαστικότητα, υποστηρίζουν την αποκατάσταση της επιδερμίδας και αφήνουν το δέρμα πιο υγιές και αναζωογονημένο.

