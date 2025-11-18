Ρενέ Ζελβέγκερ: Στα αποκαλυπτήρια αγάλματος της Μπρίτζετ Τζόουνς – Τι σχολίασε όταν το είδε
Στο Λονδίνο

Μια από τις δημοφιλέστερες και πλέον εμβληματικές ηρωίδες των ρομαντικών κομεντί, η Bridget Jones, απέκτησε το δικό της άγαλμα στη Leicester Square στο Λονδίνο. Παρούσα στα αποκαλυπτήρια ήταν η ηθοποιός με την οποία έχει συνδεθεί αναπόσπαστα, Renée Zellweger, η οποία σχολίασε πως «είναι πιο χαριτωμένη από εμένα».

