Η πιο hot απόχρωση της σεζόν για τα καστανά μαλλιά είναι εμπνευσμένη από τα κάστανα

Οι κόκκινοι υποτόνοι του δίνουν βάθος και κομψότητα σε κάθε απόχρωση.



Τα τελευταία χρόνια τα καστανά μαλλιά είναι σταθερά ψηλά στις προτιμήσεις μας, αλλά φέτος αποκτούν μια ακόμη πιο ενδιαφέρουσα εκδοχή. Μιλάμε για τα καστανά μαλλιά με κόκκινους τόνους, μια τάση που βλέπουμε παντού και που καταφέρνει να παραμένει φυσική αλλά ταυτόχρονα ξεχωριστή. Οι ζεστοί υποτόνοι θυμίζουν το χρώμα των φρεσκοψημένων κάστανων και χαρίζουν μια απαλότητα που φωτίζει το πρόσωπο χωρίς υπερβολές.





Όταν επιλέγουμε αυτή την απόχρωση νιώθουμε πως δίνουμε νέα ζωή στο καστανό μας χωρίς να απομακρυνόμαστε από τη φυσική μας βάση. Οι κόκκινοι τόνοι δίνουν βάθος και την εντύπωση ότι το χρώμα έχει περισσότερη διάσταση. Είναι ιδανική επιλογή για εμάς που θέλουμε μία αλλαγή αλλά δεν είμαστε έτοιμες για δραματικές μεταμορφώσεις. Το αποτέλεσμα παραμένει κομψό και κολακευτικό σε όλους τους τόνους επιδερμίδας.

17.11.2025, 14:00