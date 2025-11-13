Η Αντέλ θα πρωταγωνιστήσει σε ταινία - Κάνει το κινηματογραφικό της ντεμπούτο

ΗAdele έχει ήδη κατακτήσει τον κόσμο της μουσικής, αλλά τώρα ετοιμάζεται να δείξει ένα νέο πρόσωπο στη μεγάλη οθόνη. Η βραβευμένη τραγουδίστρια θα πρωταγωνιστήσει στην πρώτη της κινηματογραφική ταινία, πλάι σε μερικά από τα πιο γνωστά ονόματα του Hollywood.Η σταρ θα συμμετέχει στο Cry to Heaven, ένα δραματικό έργο που σηματοδοτεί την επιστροφή του Tom Ford στη σκηνοθεσία, σχεδόν μία δεκαετία μετά την τελευταία του ταινία. Μαζί της θα δούμε τους Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson, Colin Firth, Hunter Schafer και Thandiwe Newton, ενώ στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Lux Pascal, Mark Strong, Paul Bettany, Ciarán Hinds, George MacKay, Owen Cooper, Daniel Quinn-Toye, Josephine Thiesen, Theodore Pellerin, Daryl McCormack, Cassian Bilton και Hauk Hannemann.