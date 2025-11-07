Αυτό το ζευγάρι ζωδίων είναι το λιγότερο συμβατό σύμφωνα με τους αστρολόγους

Αν πιστεύετε ότι όλα τα ζώδια μπορούν να τα βρουν μεταξύ τους, ξανασκεφτείτε το. Υπάρχουν συνδυασμοί που, όσο κι αν προσπαθήσουν, απλώς δεν «κουμπώνουν». Και στην κορυφή αυτής της λίστας βρίσκεται το ζευγάρι Ταύρος και Τοξότης.Σύμφωνα με τον αστρολόγο Evan Nathaniel Grim πρόκειται για μια σύγκρουση ουσίας και φιλοσοφίας, γης και φωτιάς. «Ο Τοξότης λατρεύει να μιλά για μεγάλες ιδέες, ενώ ο Ταύρος θεωρεί συχνά πως οι συζητήσεις είναι υπερτιμημένες», εξηγεί στη newyorkpost.Ο σταθερός και γήινος Ταύρος αναζητά ασφάλεια, ρουτίνα και απολαύσεις: την άνεση του σπιτιού, την αγαπημένη σειρά του Netflix, ένα καλό δείπνο. Ο Τοξότης, από την άλλη, είναι πνεύμα ελεύθερο: λατρεύει την περιπέτεια, την αλλαγή και την αίσθηση του απρόβλεπτου.«Ο Ταύρος θέλει να καθίσει αναπαυτικά και να απολαύσει τις ωραίες στιγμές. O Τοξότης, αντίθετα, πάντα έχει μια άποψη για όλα. Ο Ταύρος απλώς σηκώνει το φρύδι και αναρωτιέται πότε θα έρθει το γλυκό».Πέρα από τις διαφορές στον χαρακτήρα, οι πλανητικές επιρροές τους δεν θα μπορούσαν να απέχουν περισσότερο. Ο Ταύρος κυβερνάται από την Αφροδίτη, πλανήτη της αγάπης, της πολυτέλειας και των απολαύσεων. Ο Τοξότης, αντίθετα, είναι παιδί του Δία, του πλανήτη της επέκτασης, της υπερβολής και της φιλοσοφικής αναζήτησης. Ο ένας αγαπά τη σταθερότητα, ο άλλος ζει για την ελευθερία.