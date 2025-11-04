Πανσέληνος Νοεμβρίου: Τα ζώδια που επηρεάζονται περισσότερο
Πανσέληνος Νοεμβρίου: Τα ζώδια που επηρεάζονται περισσότερο

Και πώς.

ΗΠανσέληνος της 5ης Νοεμβρίου 2025 πραγματοποιείται στο ζώδιο του Ταύρου φέρνοντας ένταση, αναθεωρήσεις και αποκαλύψεις. Η ενέργειά της επικεντρώνεται στον άξονα Ταύρου – Σκορπιού, έναν αστρολογικό συνδυασμό που σχετίζεται με την ασφάλεια, τα οικονομικά και τις βαθύτερες συναισθηματικές ανάγκες.

 
Μας υπενθυμίζει την αξία της σταθερότητας, της υπομονής και της ειλικρίνειας απέναντι στις πραγματικές ανάγκες. Μέσα από τις συναισθηματικές εντάσεις και τις αποκαλύψεις που μπορεί να φέρει, ανοίγει τον δρόμο για μεγαλύτερη ασφάλεια και ουσιαστικές αλλαγές.

 
Αναμένεται να επηρεάσει περισσότερο τα ζώδια που ανήκουν στα σταθερά στοιχεία, Ταύρο, Σκορπιό και Υδροχόο, καθώς και όσους έχουν έντονες πλανητικές θέσεις σε αυτά τα ζώδια. Παράλληλα, σημαντικές επιρροές θα δεχτούν και άλλα ζώδια της Γης και του Νερού, όπως η Παρθένος, ο Αιγόκερως, ο Καρκίνος και οι Ιχθύες.

