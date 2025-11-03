Η πιο τυχερή ημέρα της εβδομάδας για κάθε ζώδιο
Η πιο τυχερή ημέρα της εβδομάδας για κάθε ζώδιο
Έντονη ενέργεια και αλλαγές συνθέτουν το κλίμα της εβδομάδας που μόλις ξεκίνησε.
Ηεβδομάδα 3 με 9 Νοεμβρίου ξεκινά με έντονη ενέργεια και αλλαγές. Ο Άρης μετακινείται στον Τοξότη την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, εγκαινιάζοντας μια περίοδο αναζήτησης νέων ευκαιριών, ανάπτυξης και προσωπικής αναγέννησης. Λίγες ημέρες αργότερα, στις 6 Νοεμβρίου, η Αφροδίτη εισέρχεται στον Σκορπιό, ενθαρρύνοντας μια βαθύτερη σύνδεση με τις επιθυμίες και τα πάθη της ζωής.
Η Πανσέληνος–Υπερπανσέληνος στον Ταύρο, που κορυφώνεται την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, φωτίζει ζητήματα αφθονίας, ασφάλειας και σταθερότητας, προσφέροντας ευκαιρίες για θετικές ανατροπές και εσωτερική ισορροπία. Καθώς ο ανάδρομος Ουρανός επιστρέφει στον Ταύρο στις 7 Νοεμβρίου, η εβδομάδα κορυφώνεται με έντονα μηνύματα για μεταμόρφωση και απελευθέρωση από τα παλιά.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Η Πανσέληνος–Υπερπανσέληνος στον Ταύρο, που κορυφώνεται την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, φωτίζει ζητήματα αφθονίας, ασφάλειας και σταθερότητας, προσφέροντας ευκαιρίες για θετικές ανατροπές και εσωτερική ισορροπία. Καθώς ο ανάδρομος Ουρανός επιστρέφει στον Ταύρο στις 7 Νοεμβρίου, η εβδομάδα κορυφώνεται με έντονα μηνύματα για μεταμόρφωση και απελευθέρωση από τα παλιά.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα