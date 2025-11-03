Η πιο τυχερή ημέρα της εβδομάδας για κάθε ζώδιο

Ηεβδομάδα 3 με 9 Νοεμβρίου ξεκινά με έντονη ενέργεια και αλλαγές. Ο Άρης μετακινείται στον Τοξότη την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, εγκαινιάζοντας μια περίοδο αναζήτησης νέων ευκαιριών, ανάπτυξης και προσωπικής αναγέννησης. Λίγες ημέρες αργότερα, στις 6 Νοεμβρίου, η Αφροδίτη εισέρχεται στον Σκορπιό, ενθαρρύνοντας μια βαθύτερη σύνδεση με τις επιθυμίες και τα πάθη της ζωής.Η Πανσέληνος–Υπερπανσέληνος στον Ταύρο, που κορυφώνεται την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, φωτίζει ζητήματα αφθονίας, ασφάλειας και σταθερότητας, προσφέροντας ευκαιρίες για θετικές ανατροπές και εσωτερική ισορροπία. Καθώς ο ανάδρομος Ουρανός επιστρέφει στον Ταύρο στις 7 Νοεμβρίου, η εβδομάδα κορυφώνεται με έντονα μηνύματα για μεταμόρφωση και απελευθέρωση από τα παλιά.