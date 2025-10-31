Η Κατερίνα Παπουτσάκη δείχνει πώς φοριέται το σορτς το φθινόπωρο
Η Κατερίνα Παπουτσάκη δείχνει πώς φοριέται το σορτς το φθινόπωρο

Με καλσόν και western boots.

Η Κατερίνα Παπουτσάκη δείχνει πώς φοριέται το σορτς το φθινόπωρο
Οι βερμούδες και τα σορτς μπορεί να είναι επίσημα καταχωρημένες στην γκαρνταρόμπα του ζεστού καιρού, με το κατάλληλο όμως styling μπορούν να φορεθούν και τους φθινοπωρινούς μήνες και η πιο πρόσφατη εμφάνιση της Κατερίνας Παπουτσάκη είναι ένα καλό παράδειγμα.

