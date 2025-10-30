Θυμάστε το «Παντρεμένοι με παιδιά»; Οι πρωταγωνιστές της εμβληματικής κωμικής σειράς, σήμερα

Τι απέγιναν οι πρωταγωνιστές μιας από τις πλέον εμβληματικές και ευφυείς κωμικές σειρές των 80s, της «Παντρεμένοι με παιδιά»; Την Christina Applegate, που υποδυόταν την κόρη της οικογένειας, την παρακολουθούμε μέσα από τη διαδρομή της στην υποκριτική αλλά και τον αγώνα που δίνει, τα τελευταία χρόνια, μετά τη διάγνωσή της με σκλήρυνση κατά πλάκας.