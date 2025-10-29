Galit Atlas: «Η γνώση είναι δύναμη και η αλλαγή είναι εφικτή»

Η ψυχαναλύτρια και συγγραφέας Galit Atlas εξερευνά στο βιβλίο της Η κληρονομιά του τραύματος (εκδόσεις Κέλευθος) τον αόρατο τρόπο με τον οποίο το τραύμα, τα μυστικά και οι σιωπές μεταδίδονται από γενιά σε γενιά διαμορφώνοντας την ψυχική μας ζωή. Μέσα από ιστορίες θεραπευομένων αλλά και δικές της οικογενειακές εμπειρίες, φωτίζει το πώς το ασυνείδητο κουβαλά μνήμες που δεν μας ανήκουν πλήρως. Η Atlas μίλησε στο ελληνικό Marie Claire για το συλλογικό και διαγενεακό τραύμα, τη σχέση πολιτισμού και Ιστορίας, με την επούλωση και τη δυνατότητα της αγάπης να υπερνικούν το σκοτάδι.