Galit Atlas: «Η γνώση είναι δύναμη και η αλλαγή είναι εφικτή»
MARIE CLAIRE

Galit Atlas: «Η γνώση είναι δύναμη και η αλλαγή είναι εφικτή»

Μια συνομιλία με τη διάσημη Αμερικανίδα ψυχαναλύτρια για το διαγενεακό τραύμα, το βάρος της συναισθηματικής κληρονομιάς και τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να το μετατρέψουμε σε δύναμη.

Galit Atlas: «Η γνώση είναι δύναμη και η αλλαγή είναι εφικτή»
Η ψυχαναλύτρια και συγγραφέας Galit Atlas εξερευνά στο βιβλίο της Η κληρονομιά του τραύματος (εκδόσεις Κέλευθος) τον αόρατο τρόπο με τον οποίο το τραύμα, τα μυστικά και οι σιωπές μεταδίδονται από γενιά σε γενιά διαμορφώνοντας την ψυχική μας ζωή. Μέσα από ιστορίες θεραπευομένων αλλά και δικές της οικογενειακές εμπειρίες, φωτίζει το πώς το ασυνείδητο κουβαλά μνήμες που δεν μας ανήκουν πλήρως. Η Atlas μίλησε στο ελληνικό Marie Claire για το συλλογικό και διαγενεακό τραύμα, τη σχέση πολιτισμού και Ιστορίας, με την επούλωση και τη δυνατότητα της αγάπης να υπερνικούν το σκοτάδι.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης