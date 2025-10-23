Έμα Στόουν: Με τη νέα της εμφάνιση τίμησε ένα εμβληματικό λουκ των 90s

Με τη νέα της εμφάνιση η Emma Stone τίμησε μια εμβληματική ταινία των 90s και την πρωταγωνίστριά της: Η 35χρονη ηθοποιός, μούσα του Γιώργου Λάνθιμου, εθεάθη στη Νέα Υόρκη με το πράσινο co-ord set της Donna Karan που είχε αναδείξει η Gwyneth Paltrow στις «Μεγάλες Προσδοκίες» (1998).