Έμα Στόουν: Με τη νέα της εμφάνιση τίμησε ένα εμβληματικό λουκ των 90s
Έμα Στόουν: Με τη νέα της εμφάνιση τίμησε ένα εμβληματικό λουκ των 90s
Όταν η «Βουγονία» συνάντησε τις «Μεγάλες Προσδοκίες» του 1998
Με τη νέα της εμφάνιση η Emma Stone τίμησε μια εμβληματική ταινία των 90s και την πρωταγωνίστριά της: Η 35χρονη ηθοποιός, μούσα του Γιώργου Λάνθιμου, εθεάθη στη Νέα Υόρκη με το πράσινο co-ord set της Donna Karan που είχε αναδείξει η Gwyneth Paltrow στις «Μεγάλες Προσδοκίες» (1998).
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα