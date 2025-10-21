Αν Χάθαγουέι και Τζίτζι Χαντίντ αγκαλιασμένες: Η φωτογραφία από κοινή τους έξοδο

Σε μια από τις πιο διακριτικές αλλά ιδιαίτερες δημόσιες εμφανίσεις τους, η Anne Hathaway και ο σύζυγός της, Adam Shulman, περπάτησαν μαζί στο κόκκινο χαλί των Golden Heart Awards 2025, που πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου στη Νέα Υόρκη, στον εντυπωσιακό χώρο του Cathedral of St. John the Divine.Η ηθοποιός τιμήθηκε με το Golden Heart Award for Outstanding Philanthropy and Volunteerism για τη φιλανθρωπική της δράση, από τον οργανισμό God’s Love We Deliver, ο οποίος προσφέρει καθημερινά γεύματα σε ανθρώπους με σοβαρές και χρόνιες παθήσεις. Το ίδρυμα δημοσίευσε στιγμιότυπα από τη βραδιά μέσω Instagram, καταγράφοντας και τη στιγμή της απονομής.Η Anne Hathaway επέλεξε για την περίσταση ένα κομψό σύνολο σε total black αισθητική, με t-shirt και παντελόνι, που ολοκλήρωσε με δερμάτινη ζώνη και μεγάλο clutch. O Shulman εμφανίστηκε με σακάκι σε γήινους τόνους, λευκό πουκάμισο και suede μποτάκια.