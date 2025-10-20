Το μήνυμα της Σοφίας Ζαχαράκη για τον θάνατο της Σοφία Κοράντι, της γυναίκας που εμπνεύστηκε το πρόγραμμα Εράσμους

Ένα κομβικό κεφάλαιο για την εκπαίδευση στην Ευρώπη κλείνει με τον θάνατο της Sofia Corradi, της Ιταλίδας ακαδημαϊκού που θεωρείται η «mamma Erasmus», καθώς ήταν η εκείνη που ξεκίνησε το πρόγραμμα Erasmus, το οποίο έχει δώσει τη δυνατότητα σε εκατομμύρια νέους Ευρωπαίους να σπουδάσουν σε πανεπιστήμια σε ολόκληρη την Ευρώπη.Η Sofia Corradi έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών στη Ρώμη, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά της, περιγράφοντάς την ως μια γυναίκα «με μεγάλη ενέργεια και πνευματική και συναισθηματική γενναιοδωρία».Η Sofia Corradi, καθηγήτρια Παιδαγωγικών Επιστημών στο πανεπιστήμιο Roma Tre, έζησε μια ζωή αφιερωμένη στην προώθηση του δικαιώματος στη μόρφωση. Σπούδασε νομικά με άριστα στη Ρώμη (Università La Sapienza) και κατόπιν, με υποτροφία Fulbright, ολοκλήρωσε μεταπτυχιακό στη νομική συγκριτική (Comparative Law) στο Columbia University της Νέας Υόρκης.Η προσωπική της εμπειρία ως φοιτήτρια που είδε το αμερικανικό της πτυχίο να μην αναγνωρίζεται στην Ιταλία στάθηκε η αφορμή για τη δημιουργία του προγράμματος Erasmus. Όπως είχε αφηγηθεί η ίδια σε επέτειο των 30 χρόνων του προγράμματος, το 1959, όταν επέστρεψε στη Ρώμη, οι αρμόδιοι της πανεπιστημιακής γραμματείας αγνοούσαν το Columbia University και μάλιστα ο διευθυντής της επιτέθηκε λεκτικά, απορρίπτοντας την αναγνώριση του τίτλου της. Αυτή η αδικία την ώθησε να κατανοήσει την ανάγκη για μια ευρωπαϊκή λύση που θα εξισορροπούσε τα πανεπιστημιακά προσόντα ανάμεσα στις χώρες.