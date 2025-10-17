Animal prints: Η πιο τολμηρή τάση του φθινοπώρου 2025
Animal prints: Η πιο τολμηρή τάση του φθινοπώρου 2025
Και ο πιο εύκολος τρόπος να προσθέσετε ενδιαφέρον στα σύνολα της νέας σεζόν.
Και ο πιο εύκολος τρόπος να προσθέσετε ενδιαφέρον στα σύνολα της νέας σεζόν.
Τα animal prints δεν βγαίνουν σχεδόν ποτέ εκτός μόδας, απλώς επανεμφανίζονται ανανεωμένα, πιο κομψά και πιο σύγχρονα. Το φθινόπωρο του 2025 ανήκει αναμφίβολα σε αυτά και η νέα συλλογή της Marks & Spencer μάς θυμίζει γιατί αγαπάμε αυτή την «άγρια» πλευρά της μόδας.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα